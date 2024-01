Attesa per il derby Baiso-Sporting Scandiano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Sono sei gli anticipi fra i dilettanti di oggi: partendo dall’Eccellenza, il Montecchio (24) alle 15 ospiterà il Calcio Zola (27). I giallorossi sono in ripresa dopo il prestigioso successo per 2-1 in casa del Nibbiano e Valtidone (terzo della classe con la Virtus Castelfranco, a quota 39). I bolognesi, invece, vengono da due successi e stanno provando a scappare da quella zona playout che inizia proprio col Montecchio. Arbitra Thomas Maximilian Sponza di Modena. Sempre alle 15 andrà in scena l’antipasto del girone B di Promozione: c’èper ilreggiano tra/Secchia (33) e(29). I canarini nelle ultime quattro sono in calo, avendo totalizzato due sconfitte, un pari e una vittoria. La zona playoff sta scappando (ora è 5 punti sopra), ma è ancora molto lunga. Lo ...