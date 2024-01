Attenzione alla roulette russa | Paolino Canè spaventa Sinner | cosa deve temere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024)è un ex talento del nostro tenni, l'unico in grado di vincere una medaglia olimpica, un bel bronzo a Los Angeles 1984. Nell'era di McEnroe, Lendl e Wilander, è stato un fiero cavaliere azzurro in Coppa Davis, poi numero 26 al mondo battendo tipetti che si chiamavano Edberg, Wilander e Connors. Ammiratore dida sempre, commenta gli Open d'Australia per Eurosport e ha le idee chiare su quello che può capitare domattina., è rimasto impietrito da quello che ha combinato? «Per nulla, non appartengo a quella schiera di finti esperti che, dopo aver dubitato di Jannik, ora sono saliti sul suo carro». Si aspettava un dominio simile su Djokovic in semifinale? «Ero ottimista ma battere così uno che ha vinto 24 Slam è stato fantastico. Consono tornate le ...