Attacchi Houthi | forze Usa | “Distrutto missile pronto per lancio nel Mar Rosso”

(Di sabato 27 gennaio 2024) Washington, 27 gen. (Adnkronos) – LeUsa hanno confermato di averunantinave che glidello Yemen, che l’Iran è accusato da anni di sostenere, erano pronti a lanciare verso il Mar. “Il 27 gennaio, intorno alle 3.45 ora di Sana’a, ledel Comando centrale Usa hanno condotto un raid contro unantinave deglipuntato verso il Maral– rende noto il Centcom via X – LeUsa hanno individuato ilin aree dello Yemen sotto il controllo deglie stabilito che rappresentava una minaccia imminente per i mercantili e le navi Usa nella regione”. Le ...

La Cina rilancia la richiesta agli Houthi dello Yemen affinché fermino gli attacchi a mercantili nel Mar Rosso . "Siamo molto preoccupati per le ... (sbircialanotizia)

Una nave mercantile in transito nel Golfo di Aden, al largo delle coste dello Yemen, è stata colpita da un "missile", secondo la società britannica ... (europa.today)

Colloqui per rilascio ostaggi nelle mani di Hamas, Biden ringrazia al-Sisi per "ruolo importante Egitto" Le forze Usa hanno confermato di aver ... (sbircialanotizia)

Gli Stati Uniti hanno compiuto un raid contro un sito degli Houthi nello Yemen, dopo che i ribelli sciiti filoiraniani hanno rivendicato un attacco missilistico nel Mar Rosso contro una petroliera ...(Adnkronos) - Le forze Usa hanno confermato di aver distrutto un missile antinave che gli Houthi dello Yemen ...degli ostaggi tenuti prigionieri nella Striscia di Gaza dall'attacco del 7 ottobre in ...Colloqui per rilascio ostaggi Hamas, Biden ringrazia al-Sisi per "ruolo importante Egitto" ...