Atp Montpellier 2024 | sorteggiate le qualificazioni | ci sono Nardi | Zeppieri e Gigante

(Di sabato 27 gennaio 2024) Si apre la stagione indoor del tennis maschile con tre azzurri impegnati nelledell’ATP 250 di. Lucaè la prima testa di serie del tabellone ed esordirà contro lo spagnolo Daniel Rincon, per poi eventualmente affrontare al turno decisivo il vincente del derby francese tra Escoffier e Grenier. Numero 3 è Giulio, anche lui opposto a uno spagnolo al debutto: se la vedrà contro Oriol Roca Batalla per poi trovare uno tra Svrcian e Martineau. Infine, c’è Matteoche pesca il terzo spagnolo, vale a dire Pablo Llamas Ruiz. SportFace.

Un’esperienza decisamente fruttuosa quella di Flavio Cobolli a Melbourne. In Australia, il classe 2002 romano è riuscito a qualificarsi per il ... (oasport)

Sorteggiato il Tabellone del torneo ATP 250 di Montpellier , l’unico che andrà in scena la prossima settimana per il circuito maschile. Nella sua ... (oasport)

Il Tabellone dell’Atp 250 di Montpellier 2024 , torneo in programma in Francia dal 29 gennaio al 4 febbraio. Holger Rune , dopo la prematura uscita ... (sportface)

Dopo gli Australian Open, per il circuito maschile, ci sarà una specie di settimana intervallare, nel senso che si disputerà un unico evento del circuito maggiore. Si tratta dell'ATP 250 di Montpellie ...Da lunedì 29 gennaio a domenica 4 febbraio sarà in programma alla "Park&Suites Arena" il torneo Atp di Montpellier, con il quale comincerà la breve stagione indoor sul cemento. Saranno 28 i tennisti ...Sorteggiato il tabellone del torneo ATP 250 di Montpellier, l’unico che andrà in scena la prossima settimana per il circuito maschile. Nella sua lunga storia, iniziata nel 1987, questo evento ha visto ...