Atletico Madrid-Valencia domenica 28 gennaio 2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Partita interessantissima al Wanda Metropolitano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Con grande difficoltà e grazie a un guizzo di Memphis nel finale ma l’ce l’ha fatta: ha sconfitto il Siviglia nei quarti di Copa del Rey e si è guadagnato le semifinali. Un traguardo molto importante per la squadra del Cholo, che sogna di tornare ad alzare un trofeo, in una competizione che non vedrà più InfoBetting: Scommesse Sportive e

L’Atletico Madrid è molto attivo in questa sessione di mercato. In questi minuti il club spagnolo prossimo avversario dell’Inter in UEFA Champions ... (inter-news)

Moise Kean è pronto a dire addio alla Juventus, ma la fumata bianca dovrà ancora attendere. L'attaccante sembra essere ad un passo dall'Atletico Madrid, ma prima il club spagnolo deve chiudere ...Kean e l’Atletico sono sempre più vicini: nuovi contatti tra i due club e l’entourage del giocatore per il trasferimento in Spagna Moise Kean è destinato a lasciare la Juventus in questi ultimi giorni ...Kean Atletico Madrid, la Juve aspetta: cosa manca per la cessione. L’accordo per il prestito è già stato raggiunto, ma… La Juve e l’Atletico Madrid hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di ...