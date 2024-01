Atletica | Zaynab Dosso sbriciola il record italiano! Sfondato il muro dei 7 10 | 60 metri da leonessa

(Di sabato 27 gennaio 2024)ha aperto la stagione con un botto dirompente alla Orlen Cup di Lodz. La velocista azzurra si è infatti scatenata nelle batterie dei 60in Polonia e ha firmato il nuovoitaliano. La nostra portacolori ha regalato grandi emozioni sul lanciato dopo una buona uscita dai blocchi di partenza (0.186 il tempo di reazione) e ha tagliato il traguardo con il rilevante tempo di 7.09. La 24enne emiliana ha tolto ben cinque centesimi al già suo primato nazionale siglato nel 2022 a Belgrado ed eguagliato nella passata annata agonistica proprio in questa località. L’azzurra, che lo scorso anno fu semifinalista sui 100ai Mondiali di Budapest e quarta con la staffetta nella rassegna iridata, ha preceduto all’arrivo la polacca Krystsina Tsimanouskaya (7.24) e la belga Rani Rosius (7.28). ...

Nello stesso meeting sfreccia Zaynab Dosso che porta il primato italiano dei 60 metri a 7.09 in batteria, abbassando di cinque centesimi il record che già le apparteneva (7.14 nelle ultime due ...Pomeriggio show per gli azzurri nei meeting all’estero: Lorenzo Simonelli firma il record italiano dei 60 ostacoli con il crono di 7.50 superando dopo undici anni il 7.51 di Paolo Dal Molin del 2013.Saranno impegnati tanti Azzurri dell’Italia dell’atletica che si prepara a sbarcare verso gli ...In gara ci saranno anche Leonardo Fabbri e Zaynab Doddo e nello stesso Meeting. Nella giornata di ...