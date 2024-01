Atletica | Zaynab Dosso divampa in una nuova dimensione | record italiano triturato | seconda al mondo!

(Di sabato 27 gennaio 2024)non conosce più limiti ed è entrata in unavibrantenella velocità internazionale. Dopo aver sfondato il muro dei 7.10 sui 60 metri in batteria e aver firmato il nuovo(7.09, cinque centesimi meglio del già suo primato nazionale siglato nel 2022 ed eguagliato nel 2023), l’azzurra si è scatenata anche nella finale della Orlen Cup a Lodz (Polonia). L’emiliana è uscito con grande piglio dai blocchi di partenza (0.177 il tempo di reazione) e poi ha confezionato un pregevole lanciato, fermando il cronometro su uno strepitoso 7.05. La 24enne ha abbassato di altri quattro centesimi il, chiudendo inposizione a un solo centesimo dalla formidabile padrone di casa Ewa Swoboda, ...

ATLETICA - Pomeriggio di enormi soddisfazioni per l'atletica italiana nei meeting europei. A Lodz, Lorenzo Simonelli ritocca il record sui 60 ostacoli (7.50) che resisteva da 11 anni, mentre Zaynab ...Pomeriggio show per gli azzurri dell'atletica impegnati nei meeting all'estero ...Nello stesso meeting sfreccia Zaynab Dosso che porta il primato italiano dei 60 metri a 7.09 in batteria, abbassando ...Pomeriggio show per gli azzurri dell'atletica impegnati nei meeting all'estero ...con un Simonelli così si può sognare. . Nello stesso meeting sfreccia Zaynab Dosso che porta il primato italiano dei ...