Atletica | tre record italiani in 50 minuti | Dosso | Simonelli | Arese Vincono Fabbri e Iapichino | torna Chituru Ali

(Di sabato 27 gennaio 2024) Splendido pomeriggio per l’tricolore, che festeggia ben treitaliano. Zaynabsi è esaltata sui 60 metri, correndo uno strepitoso 7.05 e migliorando di ben nove centesimi il già suo primato nazionale (7.14 nel 2022, eguagliato lo scorso anno). La velocista emiliana ha chiuso in seconda posizione a Lodz, a un centesimo da Ewa Swoboda che con 7.04 ha siglato la miglior prestazione mondiale stagionale. Nella medesima località polacca è arrivata la stoccata di Lorenzo, che ha trionfato sui 60 ostacoli con uno spettacolare 7.50: dopo undici anni ha ritoccato il precedente primato nazionale di Paolo Dal Molin ed è balzato al comando delle liste mondiali stagionali, entrando in una nuova dimensione dopo il 6.59 corso sui 60 metri piani. Pietroha invece strabiliato sui ...