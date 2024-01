Atletica | tanti gli Azzurri nelle gare del week end | Larissa Iapichino a Sabadell

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 27 gennaio 2024) Saranno impegnatidell’Italia dell’che si prepara a sbarcare verso gli impegni internazionali del 2024, tra cui le Olimpiadi. In questoend, scenderanno in pista negli impianti indoor per proseguire lee testare la forma fisica e mentale.farà il suo debutto a, in Spagna. In gara ci saranno anche Leonardo Fabbri e Zaynab Doddo e nello stesso Meeting. Nella giornata di domani, a Nordhausen in Germania, sarà impegnato Zane Weir. Pietro Arese sarà a Padova nei 1500 metri e Ayomide Folorunso lo farà ad Ancona, nei 200 metri. Di seguito la nota di fidal.it ALL’ESTERO – sabato – I salti di(Atl. Firenze Marathon) dalle 17.03 ...