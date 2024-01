Atletica | Simonelli e Dosso che giornata a Lodz | record italiano nei 60 ostacoli e 60 piani

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il sabato azzurro nei meeting europei sorride a Lorenzoe Zaynabche afirmano il nuovodei 60maschili e dei 60femminili. L’sta vince con il crono di 7.50, superando dopo undici anni il 7.51 di Paolo Dal Molin del 2013 e precedendo Jakub Szymanski (7.53) e Damian Czykier (7.67). Una prestazione che permette all’azzurro di salire attualmente in vetta alle liste mondiali dell’anno, anche se va segnalato il 7.47 dello statunitense Trey Cunningham del 20 gennaio non inserito ufficialmente nelle liste di World Athletics. Altri segnali incoraggianti perdopo il buon esordio di Ancona sui(6.59, decimodella storia). Al ...

