Atletica | pioggia di record degli Azzurri | Simonelli in vetta alle liste mondiali nei 60 ostacoli

(Di sabato 27 gennaio 2024) Lodz, 27 gennaio 2024 – E’ stato uno straordinario pomeriggio per l’italiana. glisono scesi in gara nei rispettivi appuntamenti indoor e hanno siglato importanti successi. Lorenzoha ottenuto il primato italiano nei 60con il tempo di 7,50 superando ildi Paolo Dal Molin (7.51) dopo 11 anni. L’Azzurro trionfa a Lodz, in Polonia, con un crono che balza indell’anno. Leonardo Fabbri, nello stesso Meeting, ha vinto la gara nel lancio con la misura di 21,26. Chituru Ali ha firmato un doppio 6.63 nei 60 metri, sia in batteria che in finale, arrivando poi quinto. Zaynab Dosso ha sfrecciato in pista nei 60 metri, portando il suo giàitaliano a ...