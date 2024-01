Atletica | Pietro Arese firma un tris memorabile | record italiano dei 1500 metri!

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pomeriggio indimenticabile per l’tricolore, con treitaliani siglati nel giro di cinquanta minuti. Dopo i lampi di Lodz con Lorenzo Simonelli (7.50 sui 60 ostacoli) e Zaynab Dosso (7.05 sui 60 metri), arriva anche la stoccata dia Padova. L’azzurro si è esaltato suimetri, correndo un ragguardevole 3:37.03 e migliorando così di 26 centesimi il precedente primato nazionale detenuto da Ossama Meslek (3:37.29 nel 2022). Il 24enne piemontese, semifinalista su questa distanza all’aperto ai Mondiali di Budapest e quinto agli ultimi Europei in sala (nonché quarto agli Europei outdoor del 2022 dove si impose Yeman Crippa), ha ritoccato di 28 centesimi il proprio personale siglato il 19 marzo 2022 a Belgrado., detentore anche del ...

