Atletica | Lorenzo Simonelli divora gli ostacoli | record italiano e mondiale stagionale! Crono di lusso

(Di sabato 27 gennaio 2024)ha regalato un lampo semplicemente meraviglioso alla Orlen Cup di Lodz, firmando il nuovodei 60. L’azzurro si è esaltato in Polonia, ha vinto la gara con il sontuoso tempo di 7.50 e ha così migliorato di un centesimo il vecchio primato nazionale che Paolo Dal Molin deteneva dal 2013. Ilsiglato dal 21enne rappresenta anche la miglior prestazionestagionale, anche se va comunque segnalato il 7.47 dello statunitense Trey Cunningham non inserito ufficialmente nelle liste di World Athletics. Si tratta di uno splendido risultato lungo il cammino che conduce ai Mondiali Indoor, in programma a Glasgow dal 1° al 3 marzo.ha ribadito di essere in un eccezionale momento ...

PADOVA - Doppio miglioramento per Alice Muraro (Aeronautica) nei 60hs: la vicentina vince la finale in 8.15 dopo essere già scesa a 8.22 in batteria. L’oro dei 400hs alle Universiadi toglie dodici ...Lorenzo Simonelli ha regalato un lampo semplicemente meraviglioso alla Orlen Cup di Lodz, firmando il nuovo record italiano dei 60 ostacoli. L'azzurro si è esaltato in Polonia, ha vinto la gara con il ...Saranno impegnati tanti Azzurri dell’Italia dell’atletica che si prepara a sbarcare verso gli ...e Aurora Berton (Fiamme Gialle) nei 60, per Lorenzo Simonelli (Esercito), Luminosa Bogliolo (Fiamme ...