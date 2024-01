Atletica | Leonardo Fabbri vince di forza a Lodz! Debutto da over 21 per l’argento mondiale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024)ha fatto il propriostagionale con una bella vittoria. Il vice campione del mondo di getto del peso ha trionfato alla Orlen Cup di Lodz, scagliando l’attrezzo a 21.26 metri in occasione del quarto tentativo. Il fuoriclasse toscano, reduce dagli intensi allenamenti in Sudafrica, è tornato in Europa e ha battuto subito un colpo importante in un contesto decisamente probante e firmando una misura comunque degna di nota. Il 26enne allenato da Paolo Dal Soglio, che lo scorso anno stampò un sontuoso 22.34 nella rassegna iridata di Budapest e che poi fu quarto alle finali di Diamond League con 22.31, è ripartito con il piede giusto in un contesto al coperto e ha mosso in maniera brillante i primi passi verso i Mondiali Indoor (a Glasgow, dal 1° al 3 marzo).ha aperto ...