Atletica | Larissa Iapichino vince al debutto! Sorpasso grintoso all’ultimo salto

(Di sabato 27 gennaio 2024)ha fatto il proprio debutto stagionale nelin lungo. La toscana ha scelto il Míting Internacional de Catalunya a Sabadell per la prima gara dell’anno nella propria specialità prediletta, optando per l’evento in terra spagnola dove l’anno scorso si impose e lanciò la volata che la portò alla conquista della medaglia d’argento agli Europei Indoor con tanto di record italiano in sala. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha vinto con una bella fiammata caratteriale al sesto tentativo: balzo da 6.62 metri ein chiusura ai danni della padrona di casa Fatima Diame Diame (6.56). L’azzurra aveva aperto la gara con un 6.50, a cui erano seguiti quattro nulli e occupava la seconda piazza prima dell’asconclusivo....