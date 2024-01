Atletica | Duplantis non sfonda i 6 metri al ritorno Kemp si fa sentire sui 60 | ok Amusan | parte il World Indoor Tour

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) Armandera l’uomo più atteso nella prima tappa del Worl(livello gold), il massimo circuito internazionale itinerante dileggera in sala. Il Campione Olimpico e del Mondo tornava in gara dopo aver firmato il record del mondo in occasione delle finali della Diamond League a settembre e ha vinto senza particolari problemi la gara, ma la prestazione tecnica non è stata delle migliori per gli standard del dominatore assoluto del salto con l’asta. Ad Astana (Kazakhstan) il fuoriclasse svedese ha superato 5.80al secondo tentativo, dopo un ingresso a 5.60, e ha poi sbagliato i tre tentativi a sei. Lo scandinavo non è riuscito a superare l’iconico muro della specialità in questo esordio stagionale, ma tanto è bastato per avere la meglio sul belga Ben ...