Atalanta | un difensore in lista per sostituire il partente Soyuncu

La Sampdoria è alla ricerca di rinforzi in questo mercato invernale, soprattutto per quanto riguarda il ruolo del difensore . Il club... (calciomercato)

di Michele Bufalino PISA Diviso tra campo e calciomercato, la vigilia di Pisa-Spezia per il gruppo nerazzurro è caldissima, in attesa del derby ... (sport.quotidiano)

Lazar Samardzic ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Atalanta - Udinese che apre il sabato di Serie A. Il centrocampista, accostato spesso anche alla Juventus, ha ...Il difensore Marash Kumbulla, ai margini del progetto Roma, è stato richiesto in prestito dal Verona, Per l'alabanese sarebbe un ritorno, visto che si è messo in luce anni fa proprio nel club ...Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, ha parlato a DAZN prima della partita con l'Udinese: "Rinnovo Sono felicissimo e orgoglioso, qui sono cresciuto come giocatore e come persona. Voglio ...