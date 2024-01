Atalanta Udinese 2-0 | vittoria netta dei bergamaschi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 27 gennaio 2024) A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Gewiss Stadium,si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SintesiFINISCE QUI 91? Conclusione dalla distanza di Muriel. Palla fuori di poco e qualche secondo dopo ci riprova la Dea, ma con Zappacosta. TRE MINUTI DI RECUPERO 88? CAMBIO PER L’: Fuori Miranchuk, dentro Muriel 80? CAMBIO PER L’: Dentro Palomino, fuori Scalvini. 79? CAMBIO PER L’: Lovric fuori, dentro Brenner 78? LOVRIC! Punizione per l’, palla che Carnesecchi blocca in due tempi. 76? Espulso il vice ...