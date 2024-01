Atalanta-Udinese 2-0 | Scamacca | “Contento per il gol ma soprattutto per la prestazione | serve continuità”

(Di sabato 27 gennaio 2024) “Ci ho messo tanto a tornare al gol ma sonodella, sto riprendendo forma fisica ed è quello che più conta”. Queste le parole di Gianlucadopo il gol segnato nel successo casalingo dell’sull’. “Qui la fiducia è tanta, voglio solo ripagarla, fare la storia qui e divertirmi con i miei compagni. Bisogna averee non fermarsi alla prima partita che uno fa bene. Vengo da un altro calcio, non sono abituato, qui bisogna correre tanto. Ho più occasioni e sono più collegato con i compagni”, ha concluso. SportFace.

Bergamo. Un tempo per mettere a posto il risultato, uno per consolidare le certezze. l’Atalanta riprende il passo con la stessa inerzia con cui ... (bergamonews)

Miranchuk e Scamacca regalano tre punti pesantissimi a Gasperini. De Ketelaere migliore in campo, per gli ospiti la situazione in classifica rimane ... ()

Terzo successo consecutivo per l'Atalanta tra campionato e Coppa Italia e seconda gara senza prendere gol: 2-0 all'Udinese. Terzo successo consecutivo per l'Atalanta tra campionato e Coppa Italia e ...La Dea di Gian Piero Gasperini piega 2-0 l'Udinese e sale momentaneamente al quarto posto superando in classifica la Fiorentina, impegnata domani sera al Franchi contro l'Inter ...Risposta immediata ma sfortunata dell'Udinese in contropiede, con Ebosele a tu per tu con Carnesecchi e il portiere che respinge di piede. E ancora, verso la fine della frazione, Carnesecchi oppone la ...