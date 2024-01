Atalanta-Udinese 2-0 | Miranchuk e Scamacca portano la Dea al quarto posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Bergamo, 27 gennaio 2024 - Secondo match della 22ª giornata di Serie A, in campoal Gewiss Stadium di Bergamo. La squadra di Gian Piero Gasperini hanno saltato l’ultimo turno visto che l'Inter era impegnata in Supercoppa Italiana, mentre hanno vinto con un sonoro 5-0 la precedente sfida contro il Frosinone, dunque vogliono riprendersi, almeno momentaneamente, quel 4°distante un solo punto. Dall'altra parte, gli uomini di Cioffi sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Milan e oggi cercano un colpaccio per allontanarsi dalla zona retrocessione. Di seguito la cronaca della partita. Primo tempo Il primo tiro nello specchio della partita è di Gianlucache gira di testa un bel cross dalla sinistra di Ruggeri, la palla però è centrale e facile preda di Okoye che blocca in due ...