Atalanta-Udinese 2-0 | le reti di Miranchuk e Scamacca

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 27 gennaio 2024) Quinta vittoria consecutiva in casa per i nerazzurri che salgono al quarto posto L'liquida la praticacon un 2-0 al Gewiss Stadium grazie alledinel primo tempo, trovando la quinta vittoria consecutiva in casa. La squadra di Gasperini sale così al quarto posto a 36 punti scavalcando la