Atalanta-Udinese 2-0 | le reti di Miranchuk e Scamacca

(Di sabato 27 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’liquida la praticacon un 2-0 al Gewiss Stadium grazie alledinel primo tempo, trovando la quinta vittoria consecutiva in casa. La squadra di Gasperini sale così al quarto posto a 36 punti scavalcando la Fiorentina, che sarà impegnata domani contro l’Inter, mentre l’resta ferma a 18 punti. La Dea, imbattuta nel 2024, era reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite, tra cui quella in casa del Milan, che ha significato la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Per la sfida i nerazzurri hanno dovuto fare a meno di Koopmeiners, Hien e Lookman, ancora impegnato in Coppa d’Africa, così il tecnico ha inseritosulla trequarti, alle spalle della coppia formata da ...

Vittoria pesante per gli orobici in chiave quarto posto, friulani sempre più giù BERGAMO - Una vittoria pesante, soprattutto in chiave quarto ... (ilgiornaleditalia)

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini continua nel suo buon momento e batte l'Udinese. Nel post partita, l'ex allenatore di Genoa e Inter ha parlato del match e non solo.(Adnkronos) - L'Atalanta liquida la pratica Udinese con un 2-0 al Gewiss Stadium grazie alle reti di Miranchuk e Scamacca nel primo tempo, trovando la quinta vittoria consecutiva in casa. La squadra ...L'Atalanta batte 2-0 l'Udinese e sente profumo di Champions. Miranchuk di tacco, Scamacca da centravanti puro: 34 minuti per aprire il tabellino e l'inizio del recupero del primo tempo per metterla in ...