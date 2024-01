Atalanta | Scamacca | 'Gasperini ha ragione su di me | oggi mi sono divertito'

Bergamo. Un tempo per mettere a posto il risultato, uno per consolidare le certezze. l’Atalanta riprende il passo con la stessa inerzia con cui ... ()

BERGAMO (ITALPRESS) – Una vittoria pesante, soprattutto in chiave quarto posto. L’Atalanta vince 2-0 contro l’Udinese grazie alle reti di Miranchuk e Scamacca, i nerazzurri sono ora a +2 dalla Fiorent ...Bergamo, 27 gen. (Adnkronos) - L'Atalanta liquida la pratica Udinese con un 2-0 al Gewiss Stadium grazie alle reti di Miranchuk e Scamacca nel primo tempo, trovando la quinta vittoria consecutiva in c ...Risposta immediata ma sfortunata dell'Udinese in contropiede, con Ebosele a tu per tu con Carnesecchi e il portiere che respinge di piede. E ancora, verso la fine della frazione, Carnesecchi oppone la ...