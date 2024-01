Atalanta | Scalvini ha rinnovato | 'Ecco cosa voglio dimostrare ora'

Il Manchester United punta Giorgio Scalvini già per gennaio, ma l'Atalanta non fa sconti: come riferisce Alfredo Pedullà,... (calciomercato)

Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, ha parlato a DAZN prima della partita con l'Udinese: "Rinnovo Sono felicissimo e orgoglioso, qui sono cresciuto come giocatore e come persona. Voglio ...Dopo aver saltato il precedente turno a causa dell’impegno dell’Inter in Supercoppa italiana, l’Atalanta torna in campo contro l’Udinese nella ventiduesima giornata di campionato. Attualmente quinti a ...Alle 15 ci sarà la sfida Atalanta- Udinese valida per la 22ª giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali: Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, ...