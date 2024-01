Atalanta | le pagelle di CM | De Ketelaere non si ferma più | Scamacca è tornato!

Nonostante la buona prestazione dell'Udinese, non sembra volersi fermare la marcia dell'Atalanta. Dopo una prima mezz'ora combattuta è Aleksej Miranchuk a sbloccare il risultato al 31' con un tiro ...L'Atalanta batte l'Udinese di Cioffi per 2-0 grazie ai gol arrivati già nel primo tempo ad opera di Miranchuk (33') e Scamacca nel recupero, entrambi con l'ausilio di De Ketelaere. Grazie a questa ...Nel primo anticipo del sabato, l'Atalanta conferma il risultato dle primo tempo e liquida per 2-0 l'Udinese. Bergamaschi che salgono così a quota trentasei in classifica, ...