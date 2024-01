Assoluti di danza sportiva La New Fashion Gia Man dance ha conquistato 12 titoli tricolori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Quella sporca dozzina? No, quella meravigliosa dozzina. Passano gli anni ma la partecipazione della NewGia.Man.ai Campionati italianiFederazione italiana(Fids) resta sempre fonte di gioie e medaglie. Questa volta ben 12 d’oro al palazzetto "Play Hall" di Riccione, dodicia cui si sono aggiunti otto argenti e tre terzi posti, per un totale di 23 podi nazionali. Sotto gli occhi dei maestri Manola Fontana e Gianni Crucianelli, nonché dei preparatori tecnici e pluricampioni del mondo Silvia Fontana e Riccardo Ciminari, gli atleti dai colori fucsia-nero hanno dato spettacolo esibendosi sulle note di bachata, salsa e merengue. La manifestazione prevedeva il confronto tra atleti raffrontandoli solo per età, non ...