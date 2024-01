Asserragliato coi fucili Litiga con la moglie e poi spara in strada Si arrende all’alba

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) Una tranquilla serata di giovedì si è trasformata in un incubo a Sopraponte di Gavardo, quando un litigio domestico ha portato un 74enne a perdere completamente il controllo. Dopo un violento litigio con la, l’uomo ha completamente perso la testa e così ha impugnato uno dei suoi seilegalmente detenuti, aprendo il fuoco in maniera incontrollata. Fortunatamente la sua congiunta aveva già lasciato l’abitazione temendo le reazioni del marito, che le era apparso troppo arrabbiato per ragionare. E così ha chiesto aiuto alla figlia, che è stata la prima a dare l’allarme, chiamando i carabinieri poco dopo le 19. La giovane si è recata all’abitazione, situata appena fuori dal centro abitato del paese, e ha fatto la drammatica scoperta: suo padre era armato e si trovava in veranda. La richiesta di aiuto al numero unico per le emergenze 112 di ...