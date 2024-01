Assegno di Inclusione | all’Unione dei Comuni Montani del Casentino è attivo lo sportello di supporto agli utenti

A partire da oggi, è possibile consultare online l' esito delle domande per l' Assegno di inclusione (ADI), una misura fondamentale per il sostegno ... (feedpress.me)

Assegno di inclusione : da oggi il pagamento Negli uffici postali

Il limite Isee è di 9346 euro. C’è anche il limite di reddito. Ci sono anche condizioni come la presenza in famiglia di disabili e come l’adesione ... (noinotizie)