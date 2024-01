Assaggio di primavera a gennaio | l’anticiclone porta anche lo smog

(Di sabato 27 gennaio 2024) LE PREVISIONI. Temperature miti e fuori stagione fino ai giorni della Merla. Sabato 27sono previsti in città 12-13 gradi, ma è allarme per le polveri sottili.

LE PREVISIONI. Temperature miti e fuori stagione fino ai giorni della Merla. Sabato 27 gennaio sono previsti in città 12-13 gradi, ma è allarme per le polveri sottili.Meteo Roma - 25/01/2024 16:35 - L'anticiclone nordafricano Zeus fa la sua presenza sentire in Europa, portando con sé un inaspettato assaggio di primavera in Italia. Le ...C'è ancora da attendere per l'arrivo della primavera, mentre i mesi di febbraio e marzo ci regaleranno temperature in linea con il periodo invernale ...