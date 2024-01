Ascolti tv ieri | Virginia Raffaele crolla a picco | Ciao Darwin fa record

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 27 gennaio 2024) Glitv di venerdì 26 gennaio 2024 hanno registrato per9 su Canale 5 3.466.000 spettatori, 23.8% di share. In share si tratta della puntata più vista dopo il debutto dello scorso 24 novembre 2023 che aveva segnato il 24.9%. Su Rai1 l'ultima puntata di Colpo di Luna diha conquistato 2.395.000 spettatori, 14.1% di share (prima puntata 3.320.000, 19.9%; seconda puntata 2.768.000, 17.4%). Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 serie The Rookie 846.000, 4.1% e 656.000, 3.6% Rai3 film Per un Nuovo Domani 1.094.000, 5.7% Rete 4 Quarto Grado 1.193.000, 8.1% Italia 1 film Rambo III 1.094.000, 5.7% La7 Propaganda Live 826.000, 5.8% Tv8 Cucine da Incubo 349.000, 1.8% NOVE I Migliori Fratelli di Crozza ...