Ascoli per lo sgambetto Caccia al blitz a Como

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’è pronto per scendere in campo al Sinigaglia nell’ennesimo ostacolo difficile da mettere alle spalle. L’avvio del 2024 è stato davvero complicato per il Picchio che ha aperto, in virtù del nuovo calendario asimmetrico, il suo girone di ritorno contro Parma (1-1) e Bari (2-2). Ora i bianconeri (avvio oggi alle 14) si troveranno di fronte ad un altro avversario particolarmente sdo come l’ambiziosodel duo Roberts-Fabregas. I lariani, attualmente al secondo posto in classifica, annusano l’odore di promozione e per non farsela scappare nel corso del mercato invernale stanno cercando di rilevare profili assolutamente fuori portata per gran parte dei club cadetti. Fortunatamente per Castori e i suoi uomini, i rinforzi biancazzurri saranno di fatto operativi a partire dalla prossima settimana. Questo però non dovrà far ...