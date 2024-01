As | “Zidane sogna la nazionale francese | nessuna fretta di tornare in panchina”

(Di sabato 27 gennaio 2024) Prosegue il mistero intorno al futuro da allenatore di Zinedine, ormai fermo ai box dall’estate del 2021. Stando a quanto riportato dalla testata spagnola “As”, l’ex tecnico del Real Madrid ha come sogno nel cassetto quello di allenare la. Sulladei Bleus però siede saldamente Didier Deschamps, il cui contratto scade addirittura nel 2026 dopo i Mondiali. Solo un fallimento epocale a Euro 2024 potrebbe provocare una rivoluzione in seno allache “Zizou” da calciatore ha trascinato sul tetto del Mondo e d’Europa. A quanto parenon ha alcunadiad allenare e sarebbe disposto a farlo solo nel contesto giusto, con pieni poteri operativi nelle sue mani. In questa chiave vanno letti i rifiuti ...

Prossimo avversario della Juventus in campionato, l'Empoli guarda anche al mercato per cercare di rinforzare la squadra, e darsi la possibilità di lottare fino alla fine per la salvezza: come ...Un sogno, quello di vederlo guidare Les Fennecs che rischia di rimanere tale almeno nel breve periodo. Secondo quanto informa France Football, l'allenatore ha già rifiutato l'offerta. 51 anni, Zidane ...C'è un solo italiano, ovvero Paolo Maldini, leggenda del Milan. In tanti sottolineano diverse assenze, come quella di Di Stefano, ma anche un'altra in particolare.