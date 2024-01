Aryna Sabalenka vince gli Australian Open dopo una finale a senso unico contro Zheng

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024), per la seconda volta consecutiva, è campionessa degli. Anche l’edizione 2024 è sua: niente da fare per la cinese Qinwen. L’asiatica fa quel che può, ma deve cedere per 6-3 6-2 di fronte alla numero 2 del mondo, che mai ha dato la sensazione di poter lasciare per strada questo Slam. Le intenzioni disono molto chiare fin dall’inizio, come a voler aumentare la pressione della prima volta dall’altra parte. Il break arriva già nel secondo game, nel terzosi procura tre chance di fila, ma non le riesce (o non ha la possibilità) di rientrare. Sono i turni di servizio centrali quelli in cui prova a riavere fiducia, solo per avere ancora altri momenti pericolosi da fronteggiare. Tre set point li annulla da 0-40, ma nel ...