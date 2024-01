ArteOlio diventa Benefit | E’ il dna dell’azienda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024)Societànasce dal progetto di Riccardo Schiatti e Augusto Lippi di produrre olio extravergine 100% italiano nel cuore della Maremma. Con sede a Grosseto, la società è operativa da ottobre 2019 e si estende oggi su 700 ettari, tra mare e parchi naturali e in quattro anni ha piantato 1 milione di olivi di differenti varietà governando interamente la filiera, dalla pianta alla bottiglia, con tecniche di coltivazione innovative ed un frantoio hi-tech. La società ha concluso la sua prima raccolta e si affaccia per la prima volta sul mercato. A pieno regime produrrà 1 milione di litri all’anno di olio di oliva di alta qualità, ricercando la piena valorizzazione del prodotto nelle nicchie di mercato più evolute, tanto in Italia quanto nei mercati esteri, dove l’olio extravergine di oliva ...