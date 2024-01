Arriva la capolista A2 | Halley Thunder decisa a voltare pagina

(Di sabato 27 gennaio 2024) Oggi alle 19 laè impegnata in casa (PalaChemiba di Cerreto d’Esi) contro l’Aran Cucine Panthers Roseto, leader del girone B dell’A2 femminile. Sulla carta un match molto difficile per la squadra di Matelica, ma al tempo stesso stimolante, visto che proprio laè stata finora l’unica avversaria in grado di battere la forte compagine abruzzese (82-84 all’andata). Roseto, infatti, a parte quel ko, ha collezionato solo vittorie: ben 14, di cui le ultime 12 consecutive. Matelica, da parte sua, è scivolata al settimo posto con 18 punti, e vuole interrompere la serie negativa di quattro ko di fila rimediate nelle ultime giornate. "Roseto è una formazione quadrata – dice coach Domenico Sorgentone –, che sta dimostrando di meritare il primato e che, rispetto alla prima parte di stagione, si è ulteriormente rinforzata con ...

