Arrestato l’imprenditore Langellotto per il pestaggio dell’ambientalista Wwf | “Fu un’aggressione premeditata”

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ilfu l’effetto dei “vecchi rancori” di un “soggetto spregiudicato e aduso a violare la legge, spesso con modalità violente, disposto a tutto pur di perseguire i propri obiettivi”. E in questo caso “ha posto in essere in modo subdolo e premeditato una brutale ed incivile aggressione”. Ecco alcuni dei passaggi più duri dell’ordinanza con la quale il Gip di Torre Annunziata Riccardo Sena, accogliendo parzialmente una richiesta della Procura – pm Antonio Barba, procuratore capo Nunzio Fragliasso – ha disposto gli arresti domiciliari a Sant’Agnello di Salvatore. Èedile pregiudicato per concorso esterno in associazione camorristica accusato di aver aggredito e picchiato il 26 marzo scorso l’ambientalista del Wwf Claudio d’Esposito, causandogli lesioni con una prognosi superiore ai 40 giorni, nel cortile ...