Arenzano | infermiere molesta tre pazienti dell' ospedale La Colletta | cinquantenne arrestato dai Nas

Un infermiere di 49 anni, in servizio all’ospedale La Colletta di Arenzano a Genova , è finito agli arresti domiciliari per violenza sessuale nei ... (ilfattoquotidiano)

Genova - L'infermiere dell'ospedale La Colletta di Arenzano arrestato per violenza sessuale e molestie sta diventando via via "sempre più pericoloso". Lo scrive il giudice per le indagini preliminari ...Un infermiere in servizio all'ospedale La Colletta di Arenzano (Genova) è stato arrestato per aver molestato delle pazienti ..."Atteggiamento sessista appare abituale nell'indagato". Il numero delle vittime potrebbe salire ...