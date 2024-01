Aquilani versus D’Angelo | perfetta dicotomia In scena il pragmatismo contro l’estetica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Per chiunque abbia non per forza tifato, ma semplicemente seguito il Pisa nel corso degli ultimi anni, la partitalo Spezia di oggi non può essere una vista come una qualsiasi. Sarà come aprire un album dei ricordi e paragonarli con il presente, ritrovarsi di fronte il vecchio partner e, entrambi nuovamente accompagnati, essere costretti a sfidarsi.rappresentano una. Un viaggio agli antipodi che ha deciso di intraprendere in estate la dirigenza nerazzurra per porre una cesura netta rispetto a un passato che, per quanto bello sia stato, oramai era usurato. Due scontri tra profili opposti: da un lato un ex giocatore che, dopo una carriera passata tra la Serie C e la B, è passato in panchina, conquistandosi sul campo (proprio a Pisa, in quella sera di ...