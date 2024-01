Aprilia | neonato abbandonato davanti all’ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pubblicato il 27 Gennaio, 2024 Unè statoieri seraal pronto soccorso dell’ospedale Città di, in provincia di Latina. A dare l’allarme i sanitari. Sul posto i carabinieri diche hanno avviato indagini. Dalle immagini delle telecamere si vedrebbe una donna, con il volto coperto da mascherina entrare nel pronto soccorso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe detto di andare in bagno e si è poi dileguata. Sono in corso indagini per risalire alla donna. Ilè stato portato in una casa famiglia che si trova nel Lazio. Ilavrebbe circa sei mesi ed è in buone condizioni di salute.