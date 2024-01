Aprilia | bimbo di 6 mesi abbandonato in Ospedale

(Di sabato 27 gennaio 2024)nel corridoio dell’ad. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri. Il piccolo, di appena 6, è stato rinvenuto all’interno di un passeggino. Le sue condizioni di salute. L’di– (ilcorrieredellacitta.com)Vestito bene, all’interno di un passeggino. Ma insieme a lui non c’era nessuno. Questa la scoperta fatta ieri ad, in provincia di Latina, all’interno delle corsie del locale. Sei-otto, questa l’età apparente del piccolo che è stato subito soccorso.ad: cosa sappiamo Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione diche ora stanno indagando sull’accaduto. La ...

Il piccolo, che avrebbe tra i 6 e gli 8 mesi, è in buone condizioni. Indagini in corso, le telecamere hanno ripreso una donna con una mascherina Un ... (sbircialanotizia)

Un bimbo di circa sei mesi è stato abbandonato ieri sera davanti al pronto soccorso dell'ospedale Città di Aprilia, in provincia di Latina. A dare l'allarme i sanitari. Sul posto i carabinieri di ...Un neonato è stato abbandonato ieri sera davanti al pronto soccorso dell'ospedale Città di Aprilia, in provincia di Latina. A dare l'allarme i sanitari. Sul posto i carabinieri di Aprilia che hanno ...Ad Aprilia, in provincia di Latina, un neonato è stato abbandonato ieri sera davanti al pronto soccorso dell'ospedale. A dare l'allarme i sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ...