Aprilia Bambino di 6 mesi abbandonato davanti al pronto soccorso

(Di sabato 27 gennaio 2024) Venerdì sera undi all’incirca 6è statoaldell’ospedale Città di(Latina). Le telecamere avrebbero ripreso una donna, con il volto coperto da una mascherina, lasciare il passeggino all’esterno dele poi andare via a piedi. Il bimbo è in buone condizioni di salute.

