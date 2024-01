Approfittava degli autobus affollati per palpeggiare le passeggere | arrestato per violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024) Bologna, 27 gennaio 2024 -per allungare pesantemente le mani elenelle parti intime. Succede a Bologna e alla fine - grazie alle denunce incrociate delle vittime - l'uomo è stato individuato edalla polizia nei pressi della stazione centrale. Gli agenti della polizia ferroviaria sono stati fermati da una ragazza che, pur non essendo tra le donne importunate, ha raccontato cos'era appena successo sul bus.e maltrattamenti, ventennedopo la denuncia della compagna Proprio in quel momento s'è avvicinata ai poliziotti una delle vittime del molestatore: la seconda giovane donna, visibilmente scossa e agitata dopo ...