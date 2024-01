Apple apre ai negozi di app alternative

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) A partire da marzo,apporterà modifiche al sistema operativo iOS, al browser Safari e al suo App Store all’interno dell’Unione Europea, rispettando così la nuova regolamentazione dei mercati digitali, il Digital Markets Act (Dma), che entrerà in vigore dal 7 marzo, introducendo regole più severe per contenere le pratiche anticoncorrenziali nella Ue. Dalla versione 17.4 di iOS gli sviluppatori potranno offrire applicazioni, verificate da. Le app sviluppate dal marchio di Cupertino, quindi, non saranno più le uniche opzioni di pagamento. Queste novità comportano nuove condizioni tariffarie per gli sviluppatori. Anche Alphabet (Google), Amazon, Meta, Microsoft e la cinese ByteDance (TikTok) dal 7 marzo saranno soggette alle norme del Dma.