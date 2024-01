Aperit-Hero | Daryl Dixon | The Last Man Standing

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 27 gennaio 2024) Bentornati nel format di! La rubrica dove parliamo delle grandi imprese dei nostri eroi dal mondo dei fumetti riportati al cinema o in televisione: il protagonista dell’di oggi è, conosciuto anche come TheManNella puntata precedente diabbiamo parlato di Wolverine e la maledizione della sua immortalità. Quest’oggi, invece, parliamo di un personaggio che nei fumetti non è mai esistito, ma è stato una grandissima aggiunta che ha migliorato di tanto la qualità della serie tv in cui è protagonista. Il protagonista dell’di oggi è! Questo, seppur nei fumetti di The ...