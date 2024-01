Anticipo Serie A | Juventus-Empoli 1-1

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 27 gennaio 2024) 19.55 Si ferma la striscia vincente della Juve, fermata in casa dall'(1-1). Partita in salita per la Juve che dal 18' resta in 10 per il rosso diretto (col Var) a Milik.fa possesso,i bianconeri si difendono senza fatica. Szczesny attento 2 volte su Cambiaghi, Miretti spreca da buona posizione a fine 1° tempo.Nella ripresa la Juve passa in vantaggio con la girata vincente di Vlahovic sugli sviluppi di un corner di Miretti (50'). I toscani pareggiano con la 'rasoiata' dal limite di Baldanzi al 70'. Tensione finale, ma resta l'1-1.