Anticipazioni Terra Amara 28 gennaio | Adnan è scomparso

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di sabato 27 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Scopri l’evoluzione delledi: Sermin invita una carovana che portavia senza rendersi conto Nuovo appuntamento con ledi: Betul e Fikret fanno chiacchierare tutto il paese, dopo le foto che sono state pubblicate sul giornale. Lutfiye è preoccupata per quello che Cukurova penserà di lui. Ma l’uomo non dà importanza alle voci. Dove eravamo rimasti Dopo aver aiutato l’azienda di Zuleyha, Mehmet si dichiara a Zuleyha, ma lei è molto confusa e ...