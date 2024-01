Anticiclone Zeus | la mimosa fiorisce a gennaio L’allarme di Coldiretti | “Natura in corto circuito”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 272024 – L’africanomanda in tilt laprovocando il risveglio anticipato di alcune specie. Tra queste anche lache ha fiorito prematuramente rispetto al tradizionale appuntamento dell’8 marzo, per la festa della donna. Sono gli effetti dell’in pieno inverno che farà salire la colonnina di mercurio fino a 20 gradi in tutta la penisola. E’ quanto emerge dal monitoraggio dellasugli effetti di una primavera anticipata che manda lain tilt e favorisce in tutte le piante il risveglio anticipato anche con fioriture fuori stagione e il pericolo di esporre le coltivazioni ai danni di un prevedibile, successivo, forte abbassamento delle temperature con la conseguente perdita dei ...