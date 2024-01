Anthony Delon e il difficile rapporto con il padre Alain Delon | “Papà sta morendo”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 gennaio 2024)si è raccontato di recente in un’intervista a Verissimo: “All’inizio è stato, poi ci si abitua. È accaduto per caso, ma nel campo professionale affermarmi per me non è stato”. Appena bambino, i suo genitori si separano e quella rottura ha segnato la sua infanzia. Ilcon ilè sempre stato precario ma i due si sono riconciliati quando è venuta a mancare Nathalie, la madre di. Il libro è stato scritto proprio quando ho saputo che mamma stava per morire, l’anno prima ilaveva avuto un ictus: “Ho avuto bisogno a un certo punto di scolpire la mia vita e rendere omaggio a quelle che sono state le mie guide”....