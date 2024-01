Anno giudiziario | l’allarme delle toghe da Milano a Palermo | “Non serve bulimia di riforme se mancano i fondi Distanza siderale tra politica e problemi reali”

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il ministro Nordio da Brescia assicura: “C’è l’impegno del governo per colmare il vuoto d’organico entro il 2026”. Intanto però da, passando da Trieste a Roma, il grido di allarme dei magistrati è unanime:e personale. Durante le cerimonie di inaugurazione dell’nei vari distretti di Corte d’Appello fari puntati anche su abuso d’ufficio, “riformatrice” e intercettazioni. La carenza di personale – Si può “seriamente dubitare della reale intenzione riformatrice” di chi non mette “ai primi posti” il tema della carenza di organici e risorse nella giustizia e, al tempo stesso, un “esasperato disordine normativo e amministrativo produce sulla gestione del servizio giustizia effetti assai negativi”, sottolinea la ...

