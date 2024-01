Animali e freddo | le 10 regole da rispettare per proteggerli

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 27 gennaio 2024) Le gelate, le temperature basse e la neve potrebbero essere un vero pericolo per alcune specie. Per questo motivo è importante sapere come proteggere gliin caso di. La LNDC Animal Protection, ha fornito un vademecum molto utile per agire nel modo più appropriato. Durante i mesi più freddi per tanti, soprattutto quelli randagi, le gelate e la neve potrebbero rappresentare un rischio molto grande. Procurarsi il cibo è più difficile in inverno, senza contare quanto sia difficile riuscire a procurarsi un luogo caldo, nel quale sopravvivere alle temperature rigide. A tal proposito, la LNDC Animal Protection ha pensato di fornire un vademecum con diecidaper proteggere glidal, soprattutto quelli che potrebbero ...